Пуск "Орєшніка" по Україні був лише один – ГУР

Немає підтверджень про нові спроби пусків та подальших навчань й випробувань цієї ракети після листопада 2024-го, заявили у воєнній розвідці

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Немає підтверджених даних, що Росія намагалася атакувати Україну балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" після атаки по Дніпру у листопаді 2024 року. Про це у відповіді на запит LIGA.net повідомив керівник одного з управлінь воєнної розвідки Андрій Юсов.

"Підтвердженої інформації щодо інших спроб [після 21 листопада 2024-го] застосування противником БРСД "Орєшнік" по території України немає", – заявив він.

Так само немає підтверджених даних щодо подальших навчань та випробувань цього озброєння, зауважив Юсов.

Також співробітник ГУР пояснив, що окупанти застосували "Орєшнік" для удару по Дніпру, аби створити тиск на Україну та партнерів.

Повторне застосування такої зброї по Україні залежатиме від рішення російського диктатора Володимира Путіна, зауважив представник розвідки.

Він підтвердив, що "Орєшнік" є експериментальним варіантом міжконтинентальної балістики РС-26 "Рубіж" й не виготовлявся серійно. Щодо інших характеристик Юсов навів такі дані: дальність до 5500 кілометрів (окупанти заявляли про 6000 км), швидкість – понад 5 махів або 6000 км/год (ГУР раніше повідомляло, що на кінцевій ділянці траєкторії швидкість становила 11 махів – більш ніж 13 400 км/год).