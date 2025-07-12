Пуск "Орєшніка" по Україні був лише один – ГУР
Немає підтверджених даних, що Росія намагалася атакувати Україну балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" після атаки по Дніпру у листопаді 2024 року. Про це у відповіді на запит LIGA.net повідомив керівник одного з управлінь воєнної розвідки Андрій Юсов.
"Підтвердженої інформації щодо інших спроб [після 21 листопада 2024-го] застосування противником БРСД "Орєшнік" по території України немає", – заявив він.
Так само немає підтверджених даних щодо подальших навчань та випробувань цього озброєння, зауважив Юсов.
Також співробітник ГУР пояснив, що окупанти застосували "Орєшнік" для удару по Дніпру, аби створити тиск на Україну та партнерів.
Повторне застосування такої зброї по Україні залежатиме від рішення російського диктатора Володимира Путіна, зауважив представник розвідки.
Він підтвердив, що "Орєшнік" є експериментальним варіантом міжконтинентальної балістики РС-26 "Рубіж" й не виготовлявся серійно. Щодо інших характеристик Юсов навів такі дані: дальність до 5500 кілометрів (окупанти заявляли про 6000 км), швидкість – понад 5 махів або 6000 км/год (ГУР раніше повідомляло, що на кінцевій ділянці траєкторії швидкість становила 11 махів – більш ніж 13 400 км/год).
- Інформація про можливе повторне застосування "Орєшніка" з'являлась у грудні та лютому. В останній місяць 2024-го про таку загрозу заявляло Міністерство оборони США, а ГУР у відповідь зазначало, що від росіян "можна очікувати чого завгодно", й закликало не нехтувати небезпекою.
- Того місяця двічі перекривався повітряний простір над полігоном Капустін Яр, звідки запускався "Орєшнік" по Дніпру. Тоді ж російський диктатор Путін також погрожував застосувати це озброєння, після чого президент Зеленський нецензурно вилаявся щодо нього.
- За два місяці після цього Центр протидії дезінформації спростовував дані, що ширились в інтернеті, нібито РФ запускала "Орєшнік" для атаки по Україні, але той впав і розірвався на території окупантів. У травні окупанти знову на три дні перекривали повітряний простір над Капустіним Яром.
- У червні Зеленський повідомляв, що більшість російських підприємств, які залучені до виробництва "Орєшніка", досі не під санкціями, й анонсував, що Україна та партнери виправлять це.
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