У ЦПД спростували фейк про нібито запуск ракети "Орєшнік" по Україні 6 лютого

Зазначається, що подібні заяви лише підіграють на руку окупантам

Випробування російської ракети "Ярс" (Ілюстративне фото: Міноборони РФ)

Росія не запускала ракету "Орєшнік" 6 лютого по Україні, яка нібито впала та розірвалася в Росії. Це брехня, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Зазначається, що офіційних підтверджень пуску "Орєшніка" не було ані з українського боку, ані з боку Росії.

Заяву про нібито такий запуск поширило американське видання Forbes із посиланням на повідомлення блогера та українського військового Кирила Сазонова.

У ЦПД зазначили, що Сазонов висловив своє припущення, а не фактичні дані.

"Сам Сазонов у своєму дописі використав формулювання "ймовірно запустили", "вірогідна ціль – Київ". Це підтверджує, що реальних доказів того, що росіяни запускали "Орєшнік" по Києву, немає", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія часто маніпулює темою "Орєшніка", аби залякати українців. У ЦПД нагадали, що ворог брехав про "удари" по Рівненській АЕС 24 грудня 2024 року, 14 грудня – про "жирні цілі" в Україні та "вдосконалення ядерної доктрини" 11 грудня.

"Новини" про запуск "Орєшніка" по Києву лише підіграють ворогу та нагнітають паніку, тож ставтеся до подібної інформації критично", – зазначили у ЦПД.