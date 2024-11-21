Путін заявив, що Росія вдарила по Україні ракетою середньої дальності "Орєшнік"

За словами Путіна, засоби протиповітряної оборони нібито не здатні перехопити цю ракету.

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час ранкової атаки по Дніпру Росія застосувала ракету середньої дальності "Орєшнік". Про це він заявив у своєму зверненні 21 листопада.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За словами російського диктатора, це був нібито "випробувальний пуск" так званої "нової" балістичної ракети в "без'ядерному гіперзвуковому оснащенні". Випробування нібито пройшли успішно і "мети було досягнуто".

За словами Путіна, "Орєшнік" нібито вразив один із найбільших промислових комплексів у Дніпрі, який виробляє "ракетну техніку" та іншу зброю.

Російський диктатор заявив, що Росія розробляє ракети середньої і меншої дальності як так званий "захід у відповідь" на плани США розгорнути аналогічні ракети в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Засобів протидії цій ракеті зараз нібито немає.

"Ракети атакують мету зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри в секунду. Сучасні засоби протиповітряної оборони, що існують у світі, і системи протиракетної оборони, що створюються американцями в Європі, подібні ракети не перехоплюють. Це виключено", – сказав Путін.