Путін заявив, що Росія вдарила по Україні ракетою середньої дальності "Орєшнік"
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час ранкової атаки по Дніпру Росія застосувала ракету середньої дальності "Орєшнік". Про це він заявив у своєму зверненні 21 листопада.
За словами російського диктатора, це був нібито "випробувальний пуск" так званої "нової" балістичної ракети в "без'ядерному гіперзвуковому оснащенні". Випробування нібито пройшли успішно і "мети було досягнуто".
За словами Путіна, "Орєшнік" нібито вразив один із найбільших промислових комплексів у Дніпрі, який виробляє "ракетну техніку" та іншу зброю.
Російський диктатор заявив, що Росія розробляє ракети середньої і меншої дальності як так званий "захід у відповідь" на плани США розгорнути аналогічні ракети в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Засобів протидії цій ракеті зараз нібито немає.
"Ракети атакують мету зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри в секунду. Сучасні засоби протиповітряної оборони, що існують у світі, і системи протиракетної оборони, що створюються американцями в Європі, подібні ракети не перехоплюють. Це виключено", – сказав Путін.
- 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістику. Це може бути перше бойове використання такого озброєння історія.
- Водночас, анонімний західний чиновник заявив американському телеканалу ABC News, що ранковий російський удар по Дніпру, схоже, не був здійснений міжконтинентальною балістичною ракетою.
- У Центрі при РНБО заявили, що ударом міжконтинентальної балістики Путін хотів підняти ставки, але йому не вдалося.