Путин заявил, что Россия ударила по Украине ракетой средней дальности "Орешник"
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки по Днепру Россия применила ракету средней дальности "Орешник". Об этом он заявил в своем обращении 21 ноября.
По словам российского диктатора, это был якобы "испытательный пуск" так называемой "новейшей" баллистической ракеты в "безъядерном гиперзвуковом оснащении". Испытания якобы прошли успешно и "цель была достигнута".
По словам Путина, "Орешник" якобы поразил один из крупнейших промышленных комплексов в Днепре, который производит "ракетную технику" и другое оружие.
Российский диктатор заявил, что Россия разрабатывает ракеты средней и меньшей дальности в качестве так называемой "ответной меры" на планы США развернуть аналогичные ракеты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Средств противодействия этой ракете сейчас якобы нет.
"Ракеты атакуют цель со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено", – сказал Путин.
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистику. Это может быть первое боевое использование такого вооружения в истории.
- В то же время анонимный западный чиновник заявил американскому телеканалу ABC News, что утренний российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.
- В Центре при СНБО заявили, что ударом межконтинентальной баллистики Путин хотел поднять ставки, но ему не удалось.