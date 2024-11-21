Путин заявил, что Россия ударила по Украине ракетой средней дальности "Орешник"

По словам Путина, средства противовоздушной обороны якобы не способны перехватить эту ракету

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки по Днепру Россия применила ракету средней дальности "Орешник". Об этом он заявил в своем обращении 21 ноября.

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По словам российского диктатора, это был якобы "испытательный пуск" так называемой "новейшей" баллистической ракеты в "безъядерном гиперзвуковом оснащении". Испытания якобы прошли успешно и "цель была достигнута".

По словам Путина, "Орешник" якобы поразил один из крупнейших промышленных комплексов в Днепре, который производит "ракетную технику" и другое оружие.

Российский диктатор заявил, что Россия разрабатывает ракеты средней и меньшей дальности в качестве так называемой "ответной меры" на планы США развернуть аналогичные ракеты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Средств противодействия этой ракете сейчас якобы нет.

"Ракеты атакуют цель со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено", – сказал Путин.