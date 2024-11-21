Россия атаковала Днепр межконтинентальной ракетой. Сбили шесть Х-101
Российские оккупационные войска впервые атаковали Днепр межконтинентальной баллистической ракетой. Всего Силы противовоздушной обороны сбили шесть крылатых ракет Х-101, сообщили Воздушные силы.
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В период с 05:00 до 07:00 враг атаковал Днепр разными типами ракет:
→ из Астраханской области РФ была запущена межконтинентальная баллистическая ракета,
→ из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал",
→ из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101.
В общей сложности Силы ПВО сбили шесть ракет типа Х-101.
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