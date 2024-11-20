Sky News: Украина впервые ударила ракетами Storm Shadow по России

Bloomberg пишет, что Лондон разрешил Украине применять Storm Shadow для атак по РФ в ответ на развертывание солдат из КНДР

Ракета Storm Shadow (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Украина, вероятно, обстреляла Россию британскими ракетами Storm Shadow, впервые применив этот тип вооружения при ударе по РФ. Об этом сообщил канал Sky News со ссылкой на неназванного собеседника, осведомленного с этим вопросом.

Журналисты напомнили, что ранее появилась информация о том, что США разрешили Украине запускать ракеты большой дальности ATACMS по целям на территории России.

Тогда правительство Великобритании столкнулось с вопросом: будет ли разрешать применение своих ракет. Премьер-министр Британии Кир Стармер уклонился от ответа на вопросы по этому поводу во время саммита G20.

Спикер премьер-министра заявил, что он не будет комментировать отчеты или оперативные вопросы. Украина также не подтвердила использование ракет Storm Shadow для удара по РФ.

В то же время агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного британского чиновника сообщило, что Лондон разрешил Украине применять Storm Shadow для атак по РФ в ответ на развертывание северокорейских войск. Этот шаг британское правительство считает эскалацией войны.

Чиновник также подтвердил, что Вооруженные Силы Украины уже применили британские ракеты для удара по РФ.