Sky News: Украина впервые ударила ракетами Storm Shadow по России
Украина, вероятно, обстреляла Россию британскими ракетами Storm Shadow, впервые применив этот тип вооружения при ударе по РФ. Об этом сообщил канал Sky News со ссылкой на неназванного собеседника, осведомленного с этим вопросом.
Журналисты напомнили, что ранее появилась информация о том, что США разрешили Украине запускать ракеты большой дальности ATACMS по целям на территории России.
Тогда правительство Великобритании столкнулось с вопросом: будет ли разрешать применение своих ракет. Премьер-министр Британии Кир Стармер уклонился от ответа на вопросы по этому поводу во время саммита G20.
Спикер премьер-министра заявил, что он не будет комментировать отчеты или оперативные вопросы. Украина также не подтвердила использование ракет Storm Shadow для удара по РФ.
В то же время агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного британского чиновника сообщило, что Лондон разрешил Украине применять Storm Shadow для атак по РФ в ответ на развертывание северокорейских войск. Этот шаг британское правительство считает эскалацией войны.
Чиновник также подтвердил, что Вооруженные Силы Украины уже применили британские ракеты для удара по РФ.
- 17 ноября газета NYT заявила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России. США официально данную информацию не подтвердили.
- 20 ноября The Times писало, что США якобы дали зеленый свет Украине на использование британских ракет Storm Shadow для дальнобойных ударов по России.