Газета Le Figaro написала о "разрешении" бить SCALP/Storm Shadow по РФ, а потом удалила
Французская газета Le Figaro написала, что Великобритания и Франция якобы разрешили Украине наносить дальнобойные удары по территории России с помощью их ракет SCALP/Storm Shadow, но впоследствии изменила текст материала.
На фоне сообщения The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить по России американскими ракетами большой дальности ATACMS, французская газета написала, что якобы есть и аналогичное решение Парижа и Лондона по SCALP/Storm Shadow.
Однако по состоянию на утро 18 ноября в материале под названием "Джо Байден уполномочивает Украину нанести глубокий удар по России американским оружием" уже нет упоминаний о SCALP/Storm Shadow.
- 11 ноября в The Telegraph появилась информация, что Франция и Великобритания хотят добиться разрешения для Украины бить вглубь России ракетами Storm Shadow, чтобы помешать Дональду Трампу сократить поддержку.
- После появления в медиа информации о разрешении Байдена бить ATACMS по РФ Зеленский заявил, что "такие вещи не анонсируют", и что "ракеты сами за себя скажут".