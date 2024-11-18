Газета Le Figaro написала о "разрешении" бить SCALP/Storm Shadow по РФ, а потом удалила

Теперь в публикации сказано только о решении Байдена по ATACMS

Ракета Storm Shadow (Фото: Wikipedia)

Французская газета Le Figaro написала, что Великобритания и Франция якобы разрешили Украине наносить дальнобойные удары по территории России с помощью их ракет SCALP/Storm Shadow, но впоследствии изменила текст материала.

На фоне сообщения The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить по России американскими ракетами большой дальности ATACMS, французская газета написала, что якобы есть и аналогичное решение Парижа и Лондона по SCALP/Storm Shadow.

Однако по состоянию на утро 18 ноября в материале под названием "Джо Байден уполномочивает Украину нанести глубокий удар по России американским оружием" уже нет упоминаний о SCALP/Storm Shadow.