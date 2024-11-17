"Ракеты сами скажут". Зеленский ответил на публикации о разрешении на удары вглубь РФ
В вечернем обращении президент Владимир Зеленский отреагировал на публикации медиа, в которых утверждается, что партнеры позволили Украине наносить дальнобойные удары по России ракетами ATACMS и Storm Shadow.
"План усиления Украины – это План победы, который я представил партнерам. Одним из главных пунктов является дальнобойность для нашей армии. Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут", – ответил он
Других деталей глава государства не привел.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников заявило, что президент США Джо Байден разрешил Украине избивать по России американскими ракетами большой дальности ATACMS. По их данным, на такое решение повлияло вступление северокорейских войск в бои в Курской области.
На фоне этого французская газета Le Figaro заявила, что Великобритания и Франция тоже позволили Украине нанести дальнобойные удары по территории России с помощью их ракет SCALP/Storm Shadow.
Официальных подтверждений этому нет.
- В августе спикера Пентагона спросили, может ли Украина использовать ATACMS для сдерживания "российского контрнаступления" в Курской области – тогда чиновник ответил, что политика США не изменилась.
- В сентябре в Минобороны США заявили, что одна из причин, почему Штаты не позволяют Украине использовать американское оружие для дальнобойных ударов по России – ограниченное количество ракет ATACMS.