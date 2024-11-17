"Ракети самі за себе скажуть". Зеленський відповів на публікації про дозвіл на удари вглиб Росії

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський відреагував на публікації медіа, у яких стверджується, що партнери дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по Росії ракетами ATACMS та Storm Shadow.

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"План посилення України – це План перемоги, який я представив партнерам. Одним із головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково", – відповів він.

Інших деталей голова держави не навів.

Раніше видання The New York Times із посиланням на неназваних американських посадовців заявило, що президент США Джо Байден дозволив Україні бити по Росії американськими ракетами великої дальності ATACMS. За їх даними, на таке рішення вплинув вступ північнокорейських військ у бої в Курській області.

На тлі цього французька газета Le Figaro заявила, що Велика Британія та Франція теж дозволили Україні завдати далекобійних ударів по території Росії за допомогою їхніх ракет SCALP / Storm Shadow.

Офіційних підтверджень цьому наразі немає.