NYT: Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії

Це стало відповіддю на несподіване рішення Росії ввести у бій північнокорейські війська, заявили джерела

Джо Байден (Фото: Ting Shen / EPA)

Президент США Джо Байден вперше Україні бити по Росії американськими ракетами великої дальності ATACMS, стверджує видання The New York Times з посиланням на неназваних американських посадовців.

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ДОПОВНЕНО. Видання Le Figaro стверджує, що британці та французи теж дозволили Україні завдати далекобійних ударів по території Росії за допомогою своїх ракет SCALP /Storm Shadow.

ATACMS скоріш за все спочатку буде застосоване проти російських та північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області, заявили джерела. За даними видання, це рішення Байдена розділило його радників.

Чиновники зазначили, що дозвіл Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS по РФ став відповіддю на несподіване рішення Росії ввести у бій північнокорейські війська.

Посадовці додали, що це частково вплинуло на рішення президента США, а також на зміну політики вплинуло занепокоєння політика, що російські штурмові сили можуть перемогти українські війська на Курщині, якщо тим не дозволять захищатися далекобійною зброєю.

Співрозмовники NYT не очікують, що цей дозвіл кардинально змінить хід війни, але, за їх словами, одна з цілей зміни політики щодо далекобійної зброї — надіслати повідомлення північнокорейській стороні, що її сили вразливі, і їх не слід більше надсилати до Росії.

Проте, розповіли офіційні особи, Байден визначив, що потенційні вигоди переважили ризики ескалації: Україна зможе досягти певних важливих цілей, які без дозволу на удари не змогли б досягти, і США зможуть надіслати Північній Кореї повідомлення, що та заплатить "значну ціну" за участь у війні.

Джерела заявили: хоча українці, скоріш за все, спершу використають ці ракети проти військ Росії та КНДР на Курщині, але Байден може дозволити їм використовувати цю зброю і в інших місцях.

Деякі чиновники заявили виданню, що вони побоюються, мовляв, застосування Україною ракет по Росії може спонукати диктатора Володимира Путіна застосувати силу у відповідь проти США та їхніх партнерів по коаліції, однак інші посадовці зазначили, що вважають ці страхи перебільшеними.

NYT зазначило: Україна може використати ATACMS, аби завдати ударів по скупченнях військ РФ та Північної Кореї, ключових елементах військової техніки, логістичних вузлах, складах боєприпасів та лініях постачання вглибині Росії – і це могло б допомогти знизити ефективність російсько-північнокорейського наступу.

Як пише видання, прихильники більш агресивної позиції щодо Москви заявляють, що Байдена та його радників "надто легко налякати ворожою риторикою Путіна", і кажуть, що поетапний підхід адміністрації до озброєння українців поставив їх у невигідне становище на полі бою, а прихильники підходу американського президента стверджують, що він "значною мірою був успішним у відверненні насильницької відповіді Росії".

За даними ЗМІ, деякі з топрадників Байдена скористалися нещодавньою оцінкою американської розвідки – вона попереджала, що Путін може відповісти на використання ATACMS по РФ, наказавши російським військовим чи розвідувальним службам завдати удар у відповідь, потенційно з використанням смертоносної сили проти США та їх європейських партнерів.

Серед можливих відповідей Росії американські розвідники називали активізацію підпалів та диверсій на об'єктах у Європі, а також потенційно смертоносні атаки на військові бази США та європейських країн.