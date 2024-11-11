The Telegraph: Макрон і Стармер хочуть переконати Байдена дозволити Україні удари вглиб Росії

Зазначається, що якщо Байден дозволить зараз, то Трампу буде складніше його скасувати

Емманюель Макрон і Кір Стармер (Фото: ЕРА)

Франція та Велика Британія хочуть домогтися дозволу для України ударів углиб Росії ракетами Storm Shadow, щоб завадити Дональду Трампу скоротити підтримку. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на співрозмовників у британському уряді.

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За словами анонімних співрозмовників, британський прем'єр-міністр Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон 11 листопада в Парижі обговорять можливість переконати главу США Джо Байдена надати дозвіл на далекобійні удари до того, як він покине свою посаду.

Повідомляється, що якщо Україна отримає цей дозвіл до того, як Трамп обійме посаду, то йому складніше буде його скасувати.

"Ми дуже хочемо бути впевненими, що зможемо максимально ефективно використати час до 20 січня, а не просто відкласти все до наступної адміністрації", – сказав високопосадовець у британському уряді.

За словами іншого інформатора, очікується, що Байден "відкриє крани" та надасть Україні додаткову фінансову допомогу за кілька тижнів до того, як передасть повноваження Трампу.

Як кажуть співрозмовники у британському уряді, Стармер та Макрон ще на початку 2024 року підтримали Володимира Зеленського у питанні далекобійних ударів по РФ. Але для повної ефективності ракет Storm Shadow необхідні американські технології.

Ймовірно, зараз Україні частково дозволено використовувати ці ракети по території РФ: для ударів по військах на кордоні, наприклад. Згідно з аналізом внутрішніх дебатів у США, держсекретар Ентоні Блінкен підтримав дозвіл на далекобійні удари, але радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван побоюється, що це призведе до ескалації війни.