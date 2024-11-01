Канада намагається переконати партнерів дати Україні дозвіл на далекобійні удари по РФ
Мелані Жолі (Фото: NEIL HALL / EPA)

Канада намагається переконати інші країни у необхідності надати Україні дозвіл на удари далекобійною зброєю по цілях на російській території. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі на конференції щодо Формули миру у Монреалі, передає Укрінформ.

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"Ми схвалюємо застосування Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії, оскільки Україна потребує цього для самозахисту. Ми також намагаємося переконати інші країні пристати на цю позицію", – зазначила чиновниця.

Тим часом Сполучені Штати послідовно не надають дозволу на далекобійні удари по РФ західною зброєю, але визнають право України бити власним озброєнням.

Наприкінці вересня, після презентації Плану перемоги партнерам, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна стала ближчою до отримання дозволу на далекобійні удари по РФ. Речник голови держави Сергій Никифоров визнавав, що наразі все ще немає остаточного дозволу від партнерів на далекобійні удари їхнім озброєнням вглиб Росії, але Україна продовжує роботу щодо цього.

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