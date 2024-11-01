Канада намагається переконати партнерів дати Україні дозвіл на далекобійні удари по РФ

Очільниця МЗС країни зазначила, що Україна потребує цього для самозахисту

Мелані Жолі (Фото: NEIL HALL / EPA)

Канада намагається переконати інші країни у необхідності надати Україні дозвіл на удари далекобійною зброєю по цілях на російській території. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі на конференції щодо Формули миру у Монреалі, передає Укрінформ.

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"Ми схвалюємо застосування Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії, оскільки Україна потребує цього для самозахисту. Ми також намагаємося переконати інші країні пристати на цю позицію", – зазначила чиновниця.

Тим часом Сполучені Штати послідовно не надають дозволу на далекобійні удари по РФ західною зброєю, але визнають право України бити власним озброєнням.

Наприкінці вересня, після презентації Плану перемоги партнерам, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна стала ближчою до отримання дозволу на далекобійні удари по РФ. Речник голови держави Сергій Никифоров визнавав, що наразі все ще немає остаточного дозволу від партнерів на далекобійні удари їхнім озброєнням вглиб Росії, але Україна продовжує роботу щодо цього.

17 вересня 2024 року з'явилася інформація, що Британія без дозволу США не дозволить бити вглиб Росії.

20 вересня The Times повідомила, що США та Британія можуть надати Україні непублічний дозвіл на удари по РФ. Публічно такого дозволу досі не оголошували.

28 вересня держсекретар Блінкен повідомив, що США "ретельно вивчають" План перемоги Зеленського, за потреби розглядаючи "додаткові опції", щоб допомогти Україні перемогти.