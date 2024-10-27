Україна отримала від Канади бронемашини для транспортування поранених – фото

Кількість машин та дата їх надсилання невідомі

Фото: X / CAF with Ukraine

Україна отримала від Канади бойові броньовані машини бойові підтримки LAV 6 ACSV у модифікації для транспортування поранених. Про це повідомила Місія Збройних сил Канади на підтримку Сил безпеки України.

У Німеччині пройшли навчання з експлуатації та обслуговування бронемашин бойової підтримки, версії "швидка допомога", – після цього техніку завантажили та відправили в Україну, повідомляють військові Канади.

"Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі", – зазначили у повідомленні.

Канадська місія не повідомила кількість машин та дату їх надсилання українським військовим.

LAV 6 ACSV Armoured Ambulance (з англ. броньована "швидка допомога") – це медично-евакуаційна техніка, призначеніа для транспортування поранених.

Фото: X / CAF with Ukraine

Фото: X / CAF with Ukraine