Україна отримала від Канади бронемашини для транспортування поранених – фото
Україна отримала від Канади бойові броньовані машини бойові підтримки LAV 6 ACSV у модифікації для транспортування поранених. Про це повідомила Місія Збройних сил Канади на підтримку Сил безпеки України.
У Німеччині пройшли навчання з експлуатації та обслуговування бронемашин бойової підтримки, версії "швидка допомога", – після цього техніку завантажили та відправили в Україну, повідомляють військові Канади.
"Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі", – зазначили у повідомленні.
Канадська місія не повідомила кількість машин та дату їх надсилання українським військовим.
LAV 6 ACSV Armoured Ambulance (з англ. броньована "швидка допомога") – це медично-евакуаційна техніка, призначеніа для транспортування поранених.
- У вересні Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме ракетні двигуни, кулемети та інше озброєння.
- У жовтні Україна отримала від Канади пільговий кредит на суму майже $300 млн (400 млн канадських доларів, або понад 12 млрд грн).