Генконсул: Підтримка України – не благодійність, а інвестиція у безпеку Канади
Генеральний консул у Торонто Олег Ніколенко закликав канадців продовжувати підтримувати Україну. В інтерв'ю Whig-Standard він заявив, що підтримка нашої країни – це вкладення у безпеку Канади.
"Будь ласка, продовжуйте підтримувати український народ, тому що підтримка України — це не благодійність. Це інвестиції у ... безпеку вашої країни", — сказав Ніколенко.
Він прокоментував стрічку "Росіяни на війні", яку російсько-канадська режисерка Анастасія Трофімова показувала на міжнародних кінофестивалях. Ніколенко заявив, що цей фільм – "чиста російська пропаганда та дезінформація".
Також, за словами генконсула, за минулий тиждень Росія випустила по Україні понад 1000 ракет, авіабомб і ударних дронів. Ніколенко наголосив, що Україна потребує посилення систем протиповітряної оборони, щоб захистити цивільне населення та інфраструктуру. На додаток до цього він виступив за далекобійні удари по Росії та закликав союзників зняти обмеження.
Ніколенко підкреслив, що Україна має стати повноправним членом НАТО та Євросоюзу, щоб зробити свій внесок у "безпеку євроатлантичного простору". За словами генконсула, наша країна здатна й надалі захищати східний фланг НАТО, як це робить зараз.
- 6 вересня Канада надала Україні новий пакет допомоги. У ньому понад 80 тисяч ракетних двигунів CRV-7.
- 12 вересня генконсул засудив показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні" на кінофестивалі у Канаді. Пізніше стало відомо, що кінострічку все ж таки не допустили до показу.
- 13 вересня прем'єр-міністр Канади заявив, що країна повністю підтримує далекобійні удари по Росії.