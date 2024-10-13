Генконсул: Підтримка України – не благодійність, а інвестиція у безпеку Канади

Генконсул підтримав позицію Канади і заявив, що Україні потрібно дозволити далекобійні удари по РФ

Олен Ніколенко (Фото: facebook.com/oleh.nikolenko)

Генеральний консул у Торонто Олег Ніколенко закликав канадців продовжувати підтримувати Україну. В інтерв'ю Whig-Standard він заявив, що підтримка нашої країни – це вкладення у безпеку Канади.

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"Будь ласка, продовжуйте підтримувати український народ, тому що підтримка України — це не благодійність. Це інвестиції у ... безпеку вашої країни", — сказав Ніколенко.

Він прокоментував стрічку "Росіяни на війні", яку російсько-канадська режисерка Анастасія Трофімова показувала на міжнародних кінофестивалях. Ніколенко заявив, що цей фільм – "чиста російська пропаганда та дезінформація".

Також, за словами генконсула, за минулий тиждень Росія випустила по Україні понад 1000 ракет, авіабомб і ударних дронів. Ніколенко наголосив, що Україна потребує посилення систем протиповітряної оборони, щоб захистити цивільне населення та інфраструктуру. На додаток до цього він виступив за далекобійні удари по Росії та закликав союзників зняти обмеження.

Ніколенко підкреслив, що Україна має стати повноправним членом НАТО та Євросоюзу, щоб зробити свій внесок у "безпеку євроатлантичного простору". За словами генконсула, наша країна здатна й надалі захищати східний фланг НАТО, як це робить зараз.