Трюдо заявив, що Канада повністю підтримує далекобійні удари по РФ

Трюдо підтримав далекобійні удари по РФ. Однак, як наголошував Зеленський, питання дозволу залежить виключно від США, Британії, Франції та Німеччини

Джастін Трюдо (Фото: ЕРА)

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив за те, щоб дозволити Україні завдавати ударів західною далекобійною зброєю по території Росії. Про це він сказав журналістам 13 вересня, передає Reuters.

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Трюдо заявив, що Канада повністю підтримує використання Україною далекобійної зброї, щоб запобігти й перешкодити подальшій здатності Росії руйнувати українську цивільну інфраструктуру.

Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін намагався глибоко дестабілізувати міжнародний правопорядок.

"Ось чому Канада та інші однозначно стверджують, що Україна повинна виграти цю війну проти Росії", – додав Трюдо.

Зеленський наголошував, що питання дозволу бити західною далекобійною зброєю по РФ залежить виключно від чотирьох країн: США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Президент сподівається "знайти ключ" бодай до однієї з країн у цьому питанні.

Умєров надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.

11 вересня Байден заявив, що триває робота над питанням щодо надання Україні дозволу бити далекобійною західною зброєю.

За даними Bloomberg, очільники дипломатій США і Британії Блінкен і Леммі приїздили до Києва, щоб почути детальний план далекобійних ударів.

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