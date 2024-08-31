Умєров підтвердив, що надав США список потенційних цілей в Росії для ударів ATACMS

Аеродроми, які окупанти використовують для ударів, знаходяться в зоні дії ракет ATACMS, зазначив Рустем Умєров

Ллойд Остін та Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Міністр оборони Рустем Умєров надав американським високопосадовцям список потенційних цілей в Росії для ударів далекобійною зброєю. Про це очільник оборонного відомства розповів в інтерв’ю CNN.

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Умєров розповів, що під час візиту до США говорив з американськими посадовцями у Вашингтоні про зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї для завдання ударів вглиб території Росії.

"Ми пояснили, який потенціал нам потрібен, щоб захистити громадян від терору, який спричиняють нам росіяни, тож я сподіваюся, що нас почули", – сказав Умєров.

Міністр додав, що аеродроми, які окупанти використовують для ударів по українських містах, знаходяться в зоні дії ракет ATACMS. За його словами, Україна домагається зняття обмежень на застосування ATACMS, щоб захистити цивільних людей та інфраструктуру.

"Вони вбивають наших громадян. Тому ми хочемо їх стримати, ми хочемо їх зупинити, ми не хочемо, щоб їхня авіація підходила ближче до наших кордонів, щоб бомбити міста", – заявив Умєров.

27 серпня Politico писало, що Україна надасть адміністрації президента США Джо Байдена список потенційних цілей на території Росії, які можна уразити далекобійними ракетами, якщо Вашингтон скасує обмеження.

20 серпня Пентагон повідомив, що політика США з обмеження далекобійних ударів по російській території залишається незмінною.

Водночас Вашингтон дозволяє Україні завдавати ударів у відповідь для захисту від російських атак із прикордонного регіону Сумської області, що включає Курську область РФ.

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