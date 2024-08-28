The Telegraph: Британія підтримує ідею бити по Росії Storm Shadow, але остерігається реакції США

Адміністрація Байдена побоюється, що використання ракет навіть без схвалення Вашингтоном може призвести до ескалації, пише видання

Кір Стармер і Джо Байден (Фото: Сhris Kleponis/EPA)

Велика Британія підтримує використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по Росії, але не буде публічно закликати до цього кроку через побоювання, що це спровокує суперечку зі Сполученими Штатами. Про це повідомило видання The Telegraph із посиланням на неназваних офіційних осіб Британії.

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У матеріалі йдеться, що ракети зазвичай використовуються разом із секретними системами США, для чого потрібен дозвіл Вашингтона. За інформацією джерел видання, Лондон не звертався до Вашингтона з офіційним запитом щодо використання Україною Storm Shadow на території Росії. Занепокоєння США з приводу цього кроку було чітко висловлено, пишуть журналісти.

Співрозмовник The Telegraph у Білому домі розповів, що адміністрація президента США Джо Байдена побоюється, що їх використання навіть без схвалення Вашингтоном може призвести до ескалації ситуації та втягнення американських військ у конфлікт.

Премʼєр Британії Кір Стармер, наскільки відомо, не хоче провокувати конфлікт через це питання і застосовує "консультативний підхід" до переговорів зі США, зазначив один зі співрозмовників.

"Ми хочемо обговорювати з союзниками подібні речі, а не намагатися підштовхнути їх до цього", – сказав він.

У статті йдеться, що США в приватних розмовах нарікають на підхід Британії до надання військового обладнання Україні з позиції першості. На початку 2024 року Грант Шаппс, бувши міністром оборони Британії, наполягав на тому, щоб Київ завдав удару по російських військових кораблях у Криму, тоді як США були більш обережними.

Співрозмовники повідомили, що рішення Лондона стати першою західною країною, яка поставила Україні основні бойові танки, а також прагнення країни поставити винищувачі F-16 викликали занепокоєння у Вашингтоні, оскільки посадовці вважали, що Лондон намагається підштовхнути їх до подібних рішень.

"США бояться ескалації більше, ніж ми, тому що їм доводиться мати з нею справу. Нам – ні. Їм, зрештою, доведеться збирати уламки. Маленька Британія не може воювати з Росією", – заявив співрозмовник серед британських військових.

Окрім побоювань, що удари Storm Shadow у Росії можуть призвести до ескалації конфлікту, у США є занепокоєння, що ракети можуть не знищити цілі, адже їх перемістили якомога далі від кордону, пише видання.

15 серпня у британському Міноборони заявили, що Україна може використовувати отриману від Лондона зброю в операціях на території Росії, але обмеження на використання далекобійних ракет Storm Shadow залишаються.

16 серпня експрем'єр Британії Борис Джонсон у колонці для Daily Mail висловив захоплення наступом українських військових у Курській області та закликав Лондон дозволити Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по російських авіабазах.

17 серпня видання The Times писало, що США фактично перешкоджають Україні використовувати Storm Shadow для ударів по території Росії через побоювання Байдена щодо можливого загострення конфлікту.

19 серпня The Telegraph писало, що США заперечили, що блокують дозвіл на удари ракетами Storm Shadow по цілях на території РФ.

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