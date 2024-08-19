США заперечили, що блокують використання Україною Storm Shadow для ударів по Росії

Раніше The Times писало, що США фактично перешкоджають Україні використовувати Storm Shadow для атак по РФ

Ракета Storm Shadow (Ілюстративне фото: MBDA)

У Сполучених Штатах заперечили, що блокують дозвіл на удари ракетами Storm Shadow по цілях на території Росії. Про це повідомила газета The Telegraph з посиланням на неназваного американського посадовця з адміністрації президента США Джо Байдена.

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Співрозмовник видання заявив, що Вашингтон не отримував офіційного запиту на те, щоб Україна запускала ракети Storm Shadow по Росії, що вимагатиме використання деяких систем американського виробництва.

У матеріалі The Telegraph йдеться, що будь-яке використання Україною цих ракет вимагатиме згоди не лише Великої Британії та Франції, які спільно їх розробляли, а також США.

17 серпня видання The Times писало, що США фактично перешкоджають Україні використовувати британські далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по території Росії через побоювання Байдена щодо можливого загострення конфлікту.

Зокрема, йшлося про те, що понад місяць тому уряд Великої Британії звернувся до США з проханням пом'якшити обмеження на використання Україною своєї далекобійної зброї. Однак досі не отримав відповіді, і це питання фактично "застрягло" у системі США.

ДОВІДКА Storm Shadow або SCALP – це крилата ракета великої дальності зі стелс-можливостями, розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. Ракета має польотну масу до 1300 кг, а маса бойової частини – 450 кг. Заявлена дальність пуску складає понад 250 км в експортному варіанті й до 560 км – для армій Франції та Британії. Storm Shadow або SCALP – це крилата ракета великої дальності зі стелс-можливостями, розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. Ракета має польотну масу до 1300 кг, а маса бойової частини – 450 кг. Заявлена дальність пуску складає понад 250 км в експортному варіанті й до 560 км – для армій Франції та Британії.

15 серпня у британському Міноборони заявили, що Україна може використовувати отриману від Лондона зброю в операціях на території Росії, але обмеження на використання далекобійних ракет Storm Shadow залишаються.

16 серпня експрем'єр Британії Борис Джонсон у колонці для Daily Mail висловив захоплення наступом українських військових у Курській області та закликав Лондон дозволити Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по російських авіабазах.

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