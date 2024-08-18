Зеленський – партнерам: Необхідно пришвидшити передання допомоги, особливо США, Британії та Франції
Президент Володимир Зеленський звернувся до партнерів України щодо необхідності пришвидшити постачання допомоги з уже оголошених пакетів. Особливо це стосується США, Великої Британії та Франції, розповів голова держави у зверненні.
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Ввечері Зеленський повідомив: йому доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський щодо ситуації на сході України, операції в Курській області, обмінного фонду та комплектації українських бригад та резервів снарядами та озброєнням.
"По всіх напрямках наші хлопці – ви молодці. Але щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо. У війни немає відпусток", – зазначив президент.
За його словами, від партнерів потрібні рішення та вчасна логістика оголошених пакетів допомоги.
Зеленський акцентував, що особливо звертається до США, Великої Британії та Франції.
- 7 червня Міноборони Франції опублікувало звіт щодо наданої з початку 2024 року військової допомоги Україні. Сили оборони, зокрема, отримали від французьких союзників авіабомби AASM.
- 9 серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $125 млн: там, зокрема, Stinger, боєприпаси для HIMARS, снаряди та бронемашини HMMWV.
- 15 серпня Міноборони Британії заявило, що Україна може використовувати отриману від країни зброю в операціях на території Росії, але обмеження на використання далекобійних ракет Storm Shadow залишаються.
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