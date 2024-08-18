Зеленський – партнерам: Необхідно пришвидшити передання допомоги, особливо США, Британії та Франції

"Ми дуже просимо. У війни немає відпусток", – заявив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський звернувся до партнерів України щодо необхідності пришвидшити постачання допомоги з уже оголошених пакетів. Особливо це стосується США, Великої Британії та Франції, розповів голова держави у зверненні.

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Ввечері Зеленський повідомив: йому доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський щодо ситуації на сході України, операції в Курській області, обмінного фонду та комплектації українських бригад та резервів снарядами та озброєнням.

"По всіх напрямках наші хлопці – ви молодці. Але щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо. У війни немає відпусток", – зазначив президент.

За його словами, від партнерів потрібні рішення та вчасна логістика оголошених пакетів допомоги.

Зеленський акцентував, що особливо звертається до США, Великої Британії та Франції.

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