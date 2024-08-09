США передали Україні новий пакет допомоги на $125 млн

Пакет надійде у межах механізму PDA, який дозволяє американському лідеру швидко передавати допомогу із запасів держави для підтримки союзників

HIMARS (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $125 млн: там, зокрема, Stinger, боєприпаси для HIMARS, снаряди та бронемашини HMMWV. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони США.

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Пентагон оголосив про додаткову безпекову допомогу, аби задовольнити критичні потреби України у сфері безпеки й оборони.

Це вже 63 пакет адміністрації президента США Джо Байдена, який нададуть із запасів Міноборони країни.

Новий пакет на $125 млн надійде у межах механізму PDA (Presidential Drawdown Authority) – допомога надається з фонду адміністрації президента та наявних запасів Пентагону. Це дозволяє американському лідеру швидко передавати допомогу із запасів держави для підтримки союзників.

У новий пакет увійшли:

→ ракети Stinger;

→ боєприпаси для систем HIMARS;

→ артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

→ багатофункціональні радари;

→ ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

→ протитанкові системи Javelin і AT-4;

→ бронемашини HMMWV;

→ боєприпаси до стрілецької зброї;

→ обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

→ обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

→ запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспортування.

29 липня США оголосили про пакет військової допомоги для України обсягом до $200 млн за механізмом PDA, згодом Пентагон повідомив про ще один пакет на $1,5 млрд уже за іншою програмою.

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