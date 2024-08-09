США передали Україні новий пакет допомоги на $125 млн
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $125 млн: там, зокрема, Stinger, боєприпаси для HIMARS, снаряди та бронемашини HMMWV. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони США.
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Пентагон оголосив про додаткову безпекову допомогу, аби задовольнити критичні потреби України у сфері безпеки й оборони.
Це вже 63 пакет адміністрації президента США Джо Байдена, який нададуть із запасів Міноборони країни.
Новий пакет на $125 млн надійде у межах механізму PDA (Presidential Drawdown Authority) – допомога надається з фонду адміністрації президента та наявних запасів Пентагону. Це дозволяє американському лідеру швидко передавати допомогу із запасів держави для підтримки союзників.
У новий пакет увійшли:
→ ракети Stinger;
→ боєприпаси для систем HIMARS;
→ артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
→ багатофункціональні радари;
→ ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
→ протитанкові системи Javelin і AT-4;
→ бронемашини HMMWV;
→ боєприпаси до стрілецької зброї;
→ обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
→ обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;
→ запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспортування.
- 29 липня США оголосили про пакет військової допомоги для України обсягом до $200 млн за механізмом PDA, згодом Пентагон повідомив про ще один пакет на $1,5 млрд уже за іншою програмою.
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