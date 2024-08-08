Курська область. Пентагон: Операція відповідає політиці США, що Україна може робити нашою зброєю

Водночас ця політика не передбачає далекобійних ударів по РФ, зокрема по Москві

Пентагон (Фото: EPA)

Бойові дії у Курській області РФ узгоджуються з політикою Сполучених Штатів стосовно того, як Україна може використовувати отриману від них зброю. Про це під час брифінгу заявила заступниця прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

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"Так, це узгоджується з нашою політикою [стосовно того, що Україна може робити з наданою США зброєю]. І ми підтримували Україну з самого початку, аби та захистила себе від атак, які йдуть через кордон, і щодо необхідності перехресного вогню", – заявила вона.

Посадовиця пояснила: Україна вживає заходів, аби захистити себе від атак з Курської області, а цей регіон знаходиться у межах політики США про те, де українські сили можуть застосовувати надані Америкою зброю, системи та військові спроможності.

Щодо самої ситуації на Курщині Сінгх повідомила: США отримують більше інформації про події, але зазначила, що це українцям говорити про свої операції. Наразі Україна офіційно не коментує обстановку у російському прикордонні.

Журналіст запитав, чи можна Україні з такою політикою Штатів вдарити по Москві. Сінгх відповіла, що США не підтримують далекобійні удари по Росії, а нинішня політика більше стосується перехресного вогню – і Сполучені Штати "дуже чітко" повідомляли Україні стосовно цього.

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6 серпня Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю. У соцмережах поширюються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.

7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросить у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії. Згодом речник Держдепу заявив, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області Росії, Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ.

8 серпня The Washington Post з посиланням на неназваного радника президента Зеленського заявило, що наразі Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ.

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