Курская область. Пентагон: Соответствует политике США о том, что может делать Украина
Боевые действия в Курской области РФ согласуются с политикой Соединенных Штатов насчет того, как Украина может использовать полученное от них оружие. Об этом во время брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.
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"Да, это согласуется с нашей политикой [насчет того, что Украина может делать с предоставленным США оружием]. И мы поддерживали Украину с самого начала, чтобы та защитила себя от идущих через границу атак, и насчет необходимости перекрестного огня", – заявила она.
Чиновница объяснила: Украина принимает меры, чтобы защитить себя от атак из Курской области, а этот регион находится в рамках политики США о том, где украинские силы могут применять предоставленные Америкой оружие, системы и военные возможности.
Относительно самой ситуации в Курской области, Сингх сообщила: США получают больше информации о событиях, но отметила, что это украинцам говорить о своих операциях. Сейчас Украина официально не комментирует обстановку в российском приграничье.
Журналист спросил, можно ли Украине с такой политикой Штатов ударить по Москве. Сингх ответила, что США не поддерживают дальнобойные удары по России, а нынешняя политика больше касается перекрестного огня – и Соединенные Штаты "очень четко" сообщали Украине по этому поводу.
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- 6 августа Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу
с Курской областью.В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.
- 7 августа советник Белого дома сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России. Впоследствии представитель Госдепа заявил, что США контактируют с Украиной относительно событий в Курской области России, Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.
- 8 августа The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Зеленского заявило, что в настоящее время Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ.
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