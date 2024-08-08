Курская АЭС. Экс-спикер Генштаба Селезнев: Вряд ли Украина будет брать станцию

Курская АЭС (Фото: Dmitriy 92)

Бывший спикер Генерального штаба (2014-2017) Владислав Селезнев считает, что украинская армия вряд ли будет пытаться брать под контроль Курскую атомную электростанцию – из-за расстояния до нее и "абсолютного господства" российской авиации на такой дистанции. Об этом офицер ВСУ рассказал в комментарии для текста LIGA.net: "В стиле Сырского. Что происходит в Курской области и как далеко зашли ВСУ".

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"Я стою на том, что вряд ли наша армия будет пытаться брать под контроль Курскую АЭС. Во-первых, 90 километров. Во-вторых, абсолютное господство российской авиации на таких расстояниях не позволит нам обеспечить постоянную логистику и развитие успеха действий армии на территории Курской области", – заявил он.

Он считает, что украинские войска фактически окапываются на новых рубежах и позициях и создают инженерные фортификации.

По его мнению, в таких условиях защитники "определенное время" смогут вести оборонные действия.

"Но, опять же, кто может гарантировать, что на других участках российско-украинского приграничья не произойдет такая же неприятность для российских оккупантов?", – подытожил Селезнев.

Украина официально не комментирует происходящее в российской пограничной сфере.

6 августа Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской. В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.

7 августа советник Белого дома сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России. Впоследствии представитель Госдепа заявил, что США контактируют с Украиной относительно событий в Курской области России, Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.

8 августа The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Зеленского заявило, что в настоящее время Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ.

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