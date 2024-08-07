Прорыв в Курской области России. Герасимов пообещал Путину выйти на госграницу

Курск (Фото: ресурс оккупантов)

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, комментируя ситуацию в Курской области, пообещал российскому диктатору Владимиру Путину выйти на государственную границу. Об этом он заявил во время совещания силового блока РФ.

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7 августа Путин провел заседание правительства о ситуации в Курской области. Он заявил, что украинские военные якобы обстреливают регион из разного вооружения, и традиционно назвал это "масштабной провокацией киевского режима".

В тот же день Путин провел совещание с силовиками. На нем Герасимов доложил, что российские войска якобы совместно с пограничниками и подразделениями усиления "остановили продвижение противника вглубь территории на Курском направлении".

Он добавил, что в настоящее время россияне "продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе".

Герасимов также пообещал Путину, что операция будет завершена "выходом на госграницу РФ".

Причастность Украины к этим событиям ни одно ведомство Сил безопасности и обороны не комментирует.

6 августа россияне заявили о якобы украинской атаке на Курскую область РФ, граничащую с Сумской областью. В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.

Российские пропагандисты заявляют, что ВСУ якобы контролируют ряд населенных пунктов в Курской области.

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