РФ жалуется на атаку на Курскую область. Утверждает: есть раненые в Судже – фото, видео

Кремль. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В ночь на 6 августа Россия жаловалась на сильные взрывы в нескольких городах Курской области. Местные власти заявляли о работе ПВО из-за атаки беспилотников, а также о падении обломков в Судже. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов.

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Смирнов обвинил Украину в атаке и заявил, что в Судже, в результате ночных событий – ранения получили пять человек, а также сильно повреждены несколько жилых домов.

Суджа (Фото: Telegram Алексея Смирнова)

Суджа (Фото: Telegram Алексея Смирнова)

Суджа (Фото: Telegram Алексея Смирнова)

В курских каналах публиковали кадры со взрывами в некоторых городах в разных районах.

Уже утром исполняющий обязанности губернатора региона заявил, что в Курской области якобы было сбито силами ПВО уже 26 беспилотников.

Взрывы в Курской области раздаются почти каждый день с середины июля 2024 года.

Силы обороны совершали атаки на телевышку, завод низковольтной аппаратуры, несколько нефтебаз и электроподстанций.

31 июля Силы обороны нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники российских оккупантов возле города Курск.

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