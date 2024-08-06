РФ жалуется на атаку на Курскую область. Утверждает: есть раненые в Судже – фото, видео
В ночь на 6 августа Россия жаловалась на сильные взрывы в нескольких городах Курской области. Местные власти заявляли о работе ПВО из-за атаки беспилотников, а также о падении обломков в Судже. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов.
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Смирнов обвинил Украину в атаке и заявил, что в Судже, в результате ночных событий – ранения получили пять человек, а также сильно повреждены несколько жилых домов.
В курских каналах публиковали кадры со взрывами в некоторых городах в разных районах.
Уже утром исполняющий обязанности губернатора региона заявил, что в Курской области якобы было сбито силами ПВО уже 26 беспилотников.
- Взрывы в Курской области раздаются почти каждый день с середины июля 2024 года.
- Силы обороны совершали атаки на телевышку, завод низковольтной аппаратуры, несколько нефтебаз и электроподстанций.
- 31 июля Силы обороны нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники российских оккупантов возле города Курск.
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