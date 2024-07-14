В России жалуются на атаку дронов-камикадзе на телевышку под Курском – фото, видео
В Курской области загорелась телевизионная вышка, оккупанты заявляют об "атаке украинских дронов". Соответствующие фото и видео публикуют российские паблики.
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Российский пропагандистский Telegram-канал Mash написал, что якобы минимум два дрона-камикадзе атаковали телевизионную вышку в городе Суджа Курской области, из-за чего начался пожар. Также якобы была атака по закрытой городской заправке.
По данным Mash, в Судже не осталось ни одной действующей АЗС, а до ближайшего топлива – 20 км. Всего в Суджанском районе было четыре заправки, две из которых якобы разбомбили 5 июля, еще две – 9-го.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов написал, что в городе Суджа в результате "атаки украинского дрона" загорелась телевизионная вышка. На месте работает дежурный караул пожарной части, пострадавших нет.
- 22 апреля оккупанты попали ракетой Х-59 по телебашне в Харькове, общая высота которой составляла 250 м: удар был на высоте около 140 метров.
- В Харьковской ОВА говорят, что разрушенная российским ударом телебашня в Харькове может быть восстановлена только после завершения боевых действий, учитывая способ, которым она была построена.
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