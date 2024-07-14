У Росії скаржаться на атаку дронів-камікадзе на телевежу під Курськом – фото, відео

Росіяни стверджують, що телевежу атакували нібито українські дрони, а ще – закриту АЗС

У Курській області спалахнула телевізійна вежа, окупанти заявляють про "атаку українських дронів". Відповідні фото та відео публікують російські пабліки.

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Російський пропагандистський Telegram-канал Mash написав, що нібито мінімум два дрони-камікадзе атакували телевізійну вежу в місті Суджа Курської області, через що почалася пожежа. Також нібито була атака на закриту міську заправку.

За даними Mash, в Суджі не залишилося жодної відкритої АЗС, а до найближчого палива – 20 км. Загалом у Суджанському районі було чотири заправки, дві з яких нібито розбомбили 5 липня, ще дві – 9-го.

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов написав, що в місті Суджа в результаті "атаки українського дрона" спалахнула телевізійна вежа. На місці працює чергова варта пожежної частини, постраждалих немає.

22 квітня окупанти влучили ракетою Х-59 по телевежі у Харкові, загальна висота якої становила 250 м: удар був на висоті близько 140 метрів.

У Харківській ОВА кажуть, що зруйнована російським ударом телевежа в Харкові може бути відновлена лише після завершення бойових дій з огляду на спосіб, яким вона була збудована.

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