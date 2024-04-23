Відновлення телевежі в Харкові можливе лише після завершення бойових дій – ОВА
Зруйнована російським ударом телевежа у Харкові може бути відновлена лише після завершення бойових дій, враховуючи спосіб, яким вона була побудована. Про це повідомив директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації Іван Сокол в ефірі Радіо Свобода.
"Якщо брати до уваги спосіб, яким вона (телевежа. – Ред.) була збудована, то її відновлення можливе після завершення бойових дій", – заявив він.
Директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА зазначив, що, на його думку, удар по найвищому об'єкту у Харкові був спробою залякати містян.
"Звісно, це трохи схвилювало людей. Я думаю, цей удар був спрямований на те, щоб трохи залякати населення Харківської області," – акцентував він.
За словами Сокола, наразі цифрове телебачення у Харкові й найближчих населених пунктах відсутнє. Фахівці працюють над аналізом пошкоджень телевежі, аби зробити остаточні висновки щодо збитків. Зокрема після розбору пошкодженої апаратури, вдасться оцінити можливості відбудови конструкції.
- 22 квітня окупанти завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.
- Голова ОВА Синєгубов розповів, що російська армія поцілила по телевежі, загальна висота якої становила 250 м, ракетою Х-59: удар був на висоті близько 140 метрів.
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