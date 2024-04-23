Відновлення телевежі в Харкові можливе лише після завершення бойових дій – ОВА

Телевежа у Харкові (Фото: Telegram/Олег Синєгубов)

Зруйнована російським ударом телевежа у Харкові може бути відновлена лише після завершення бойових дій, враховуючи спосіб, яким вона була побудована. Про це повідомив директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації Іван Сокол в ефірі Радіо Свобода.

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"Якщо брати до уваги спосіб, яким вона (телевежа. – Ред.) була збудована, то її відновлення можливе після завершення бойових дій", – заявив він.

Директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА зазначив, що, на його думку, удар по найвищому об'єкту у Харкові був спробою залякати містян.

"Звісно, це трохи схвилювало людей. Я думаю, цей удар був спрямований на те, щоб трохи залякати населення Харківської області," – акцентував він.

За словами Сокола, наразі цифрове телебачення у Харкові й найближчих населених пунктах відсутнє. Фахівці працюють над аналізом пошкоджень телевежі, аби зробити остаточні висновки щодо збитків. Зокрема після розбору пошкодженої апаратури, вдасться оцінити можливості відбудови конструкції.

22 квітня окупанти завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

Голова ОВА Синєгубов розповів, що російська армія поцілила по телевежі, загальна висота якої становила 250 м, ракетою Х-59: удар був на висоті близько 140 метрів.

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