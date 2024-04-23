Восстановление телебашни в Харькове возможно только после завершения боевых действий – ОВА

Телебашня в Харькове (Фото: Telegram/Олег Синегубов)

Разрушенная российским ударом телебашня в Харькове может быть восстановлена только после завершения боевых действий, учитывая способ, которым она была построена. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты Харьковской областной военной администрации Иван Сокол в эфире Радио Свобода.

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"Если принимать во внимание способ, которым она (телебашня, – ред.) была построена, то ее восстановление возможно после завершения боевых действий", – заявил он.

Директор департамента гражданской защиты Харьковской ОГА отметил, что, по его мнению, удар по самому высокому объекту в Харькове был попыткой запугать горожан.

"Конечно, это немного взволновало людей. Я думаю, этот удар был направлен на то, чтобы немного запугать население Харьковской области, – акцентировал он.

По словам Сокола, сейчас цифровое телевидение в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует. Специалисты работают над анализом повреждений телебашни, чтобы сделать окончательные выводы относительно убытков. В частности после разбора поврежденной аппаратуры, удастся оценить возможности восстановления конструкции.

22 апреля оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.

Глава ОВА Синегубов рассказал, что российская армия попала по телебашне, общая высота которой составляла 250 м, ракетой Х-59: удар был на высоте около 140 метров.

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