Терехов: Харьков рискует стать "вторым Алеппо" без помощи США

Мэр Харькова отметил, что пакет военной помощи от США имеет для Украины решающее значение

Игорь Терехов (Фото: Харьковский городской совет)

Харьков рискует стать "вторым Алеппо", если США не согласуют военную помощь Украине на $60 млрд, чтобы страна получила системы противовоздушной обороны, необходимые для отражения российских атак. Об этом мэр города Игорь Терехов сообщил в интервью изданию The Guardian.

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"Нам нужна эта поддержка, чтобы не допустить, чтобы Харьков стал вторым Алеппо", — сказал Терехов, имея в виду сирийский город, который интенсивно бомбили российские и сирийские правительственные силы в разгар гражданской войны в Сирии.

Мэр Харькова отметил, что Россия изменила тактику, пытаясь уничтожить электроснабжение города и терроризирует 1,3 млн жителей, постоянно обстреливая жилые районы. Кроме того, по его словам, из-за российских атак харьковчане сталкиваются с внеплановыми отключениями электроэнергии на несколько часов подряд.

Терехов подчеркнул, что пакет военной помощи от США на $60 млрд, который сейчас заблокирован в Конгрессе, имеет для Украины решающее значение и призвал Запад обратить внимание на войну.

СПРАВКА Алеппо – город на северо-западе Сирии. В 2016 году Россия, поддерживая правительство сирийского диктатора Башара Асада, начала интенсивные бомбардировки восточных районов Алеппо, где скрывались оппозиционные силы и мирные жители. Эти атаки привели к гибели тысяч людей и разрушению значительной части города. Алеппо – город на северо-западе Сирии. В 2016 году Россия, поддерживая правительство сирийского диктатора Башара Асада, начала интенсивные бомбардировки восточных районов Алеппо, где скрывались оппозиционные силы и мирные жители. Эти атаки привели к гибели тысяч людей и разрушению значительной части города.

Днем 9 апреля в Харькове раздались взрывы – РФ ударила авиабомбами по центральной части города.

Утром 11 апреля Россия 10 раз ударила по Харькову ракетами. В результате атаки была повреждена ТЭЦ, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция.

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