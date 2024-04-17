Терехов: Харків ризикує стати другим Алеппо без допомоги США

Мер Харкова зазначив, що пакет військової допомоги від США має для України вирішальне значення

Ігор Терехов (Фото: Харківська міська рада)

Харків ризикує стати "другим Алеппо", якщо США не погодять військову допомогу Україні на $60 млрд, щоб країна отримала системи протиповітряної оборони, необхідні для відбиття російських атак. Про це мер міста Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю виданню The Guardian.

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"Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити, щоб Харків став другим Алеппо", — сказав Терехов, маючи на увазі сирійське місто, яке інтенсивно бомбили російські та сирійські урядові сили в розпал громадянської війни в Сирії.

Мер Харкова зазначив, що Росія змінила тактику, намагаючись знищити електропостачання міста та тероризує 1,3 млн мешканців, постійно обстрілюючи житлові райони. Крім того, за його словами, через російські атаки харків'яни стикаються з позаплановими відключеннями електроенергії на кілька годин поспіль.

Терехов наголосив, що пакет військової допомоги від США на $60 млрд, який зараз заблокований у Конгресі, має для України вирішальне значення і закликав Захід спрямувати увагу на війну.

ДОВІДКА Алеппо – місто на північному заході Сирії. У 2016 році Росія, підтримуючи уряд сирійського диктатора Башара Асада, почала інтенсивні бомбардування східних районів Алеппо, де ховалися опозиційні сили й мирні жителі. Ці атаки призвели до загибелі тисяч людей і руйнування значної частини міста. Алеппо – місто на північному заході Сирії. У 2016 році Росія, підтримуючи уряд сирійського диктатора Башара Асада, почала інтенсивні бомбардування східних районів Алеппо, де ховалися опозиційні сили й мирні жителі. Ці атаки призвели до загибелі тисяч людей і руйнування значної частини міста.

Удень 9 квітня у Харкові пролунали вибухи – РФ вдарила авіабомбами по центральній частині міста.

Зранку 11 квітня Росія 10 разів ударила по Харкову ракетами. Внаслідок атаки було пошкоджено ТЕЦ, а також повністю зруйнована трансформаторна підстанція.

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