Росія 10 разів ударила по Харкову ракетами: перебої з енергопостачанням, не працює метро

По всій Україні була оголошена повітряна тривога у ніч проти 11 квітня

Харків. Ілюстративне зображення (Фото: ДСНС)

Зранку 11 квітня під час масованої атаки Росії на регіони України, у Харкові прогриміли вибухи. Наразі відомо про проблеми з енергопостачанням у місті, метро у місті найближчі години не працюватиме, загалом ворог завдав близько 10 ударів по критичній інфраструктурі міста. Про це повідомили Харківський міський голова Ігор Терехов, а також очільник ОВА Олег Синєгубов.

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О 05:02 Росія почала завдавати балістичних ударів по місту із Бєлгородської області РФ. Упродовж 20 хвилин ворог дев'ять разів вдарив по місту, після чого почалися проблеми з енергопостачанням.

Станом на 05:32 Терехов повідомляв про те, що метро найближчі години не працюватиме – він закликав місцевих жителів вибудовувати свої маршрути інакше.

В ОВА пізніше уточнили, що за оновленою інформацією, росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області.

У ніч проти 11 квітня по всій Україні була оголошена повітряна тривога, через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе й ракетного озброєння.

Також Росія підіймала борти МіГ-31К – були зафіксовані пуски аеробалістичних ракет "Кинджал". Повітряні сили повідомляли про аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" у напрямку Рівного, Києва, західних областей і Львова.

Росія останнім часом повернулася до активних обстрілів Харкова, другого за величиною міста України. Там знищена практично вся енергетична інфраструктура.

5 квітня в інтерв'ю Politico очільник Офісу президента заявив, що Росія готується до великого наступу, тому завдає ударів по Україні останні три тижні.

Наступного дня в ОП прокоментували заяву щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків" – наголосили, що в заяві не йшлося про наступ на місто. На думку президента Володимира Зеленського, з погляду оборонних рубежів і війська Харків захищено від російських загарбників.

9 квітня Росія вдарила КАБами по центру Харкова: поранені чотири людини.

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