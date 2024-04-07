Росія завдала удару по Харкову: чотири прильоти в центрі

Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Російська армія вдень у неділю, 7 квітня, завдала удару по Харкову, повідомила місцева влада.

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"Харків та Харківський район: будьте в укриттях", – написав об 11:47 голова обласної адміністрації Олег Синєгубов.

Через 20 хвилин він повідомив, що окупаційні війська Росії вдарили по центральній частині міста. За попередньою інформацією, є поранені.

"Є пошкодження житлової інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – розказав Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив обстріл. "Є поранені внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста", – розказав він.

Всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Один – у приватний будинок.

ОНОВЛЕНО о 13:40. Синєгубов повідомив, що росіяни завдали ударів по центральному парку і промисловій зоні, де внаслідок прильоту пошкоджено будинок та горів гараж.

45-річний чоловік отримав уламкові поранення, але від госпіталізації відмовився. У двох жінок віком 37 та 72 роки діагностовано гостру реакцію на стрес. Їм надали допомогу на місці.

Уночі 7 квітня у Харкові внаслідок падіння збитого "шахеда" постраждали троє людей.

6 квітня росіяни вдарили по житловому району Харкова, тоді загинула людина, були також поранені.

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