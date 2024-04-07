Росія вночі атакувала "шахедами": під ударом були Харківська і Дніпропетровська області

У Харківській та Дніпропетровській області вночі збивали російські дрони-камікадзе

Фото: Олексій Кулеба / Telegram

Російська армія в ніч проти 7 квітня атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed.

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Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що о 00:50 один з безпілотників впав на приватний будинок у Харкові. Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці.

О 01:40 окупанти вдарили "шахедами" по Лозівському та Харківському районах. Там обійшлося без жертв і поранених.

Голова Дніпропетровської обладміністрації Сергій Лисак розказав, що над областю вночі збили 11 російських "шахедів" – по два у Криворізькому та Дніпровському районах, сім – у Камʼянському.

Жертв і поранених немає, але через падіння уламків у Кам'янському районі пошкоджено кілька будівель та автомобілі.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

У ранковому зведенні Генштабу повідомляється, що росіяни запустили 17 "шахедів", але всі вони були знищені.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, задіяли для цього 17 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено", – розказали військові.

Командування Повітряних сил повідомило, що в ніч на 7 квітня росіяни завдали ударів керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини, балістичною ракетою "Іскандер-М" з Криму та 17 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим).

Силам оборони України вдалося збити 17 безпілотників у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях, ракети – ні.

Увечері 6 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі.

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