В Одесі було чути два вибухи – загроза балістики

Фото: Facebook Одеської опери

В Одесі було чути два вибухи під час повітряної тривоги, повідомляють співрозмовники LIGA.net у місті.

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21:39. Оголошено повітряну тривогу, військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.

21:42. Чути два вибухи в Одесі, повідомили співрозмовники LIGA.net.

22:12. Відбій тривоги.

Вдень над Чорним морем у районі Одеської області українські захисники знищили два російські розвідувальні дрони "Орлан-10", повідомляли військові.

Згодом російські загарбники вдарили балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М" по Одеському району – загинув співробітник комунального господарства, є пошкодження.

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