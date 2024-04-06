В Одесі було чути два вибухи – загроза балістики
В Одесі було чути два вибухи під час повітряної тривоги, повідомляють співрозмовники LIGA.net у місті.
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21:39. Оголошено повітряну тривогу, військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.
21:42. Чути два вибухи в Одесі, повідомили співрозмовники LIGA.net.
22:12. Відбій тривоги.
Вдень над Чорним морем у районі Одеської області українські захисники знищили два російські розвідувальні дрони "Орлан-10", повідомляли військові.
- Згодом російські загарбники вдарили балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М" по Одеському району – загинув співробітник комунального господарства, є пошкодження.
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