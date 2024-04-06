Росіяни вдарили по Одеському району балістикою, можливо, "Іскандер-М" – є загиблий

Запуск ракети "Іскандер-М" (Ілюстративний скриншот)

Російські загарбники вдарили балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М" по Одеському району – загинув співробітник комунального господарства, є пошкодження. Про це повідомили Сили оборони півдня.

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Загарбники вдарили по об'єкту комунального господарства — загинув цивільний співробітник, пошкоджено обладнання та адмінбудівля, зазначають військові.

Наслідки уточнюються, над їх усуненням працюють профільні фахівці, підсумовують у повідомленні.

Відомство закликало бути уважними до сигналів повітряних тривог, у разі попередження про небезпеку оперативно переходити в укриття.

Вдень над Чорним морем у районі Одеської області українські захисники знищили два російські розвідувальні дрони "Орлан-10", повідомляли військові.

ДОВІДКА. "Іскандер" — сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу "земля-земля". Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" – не менше як 500 км (оголошена публічно) і може досягати 700 км (за експертними оцінками, у разі застосування ядерної боєголовки або полегшеної звичайної).

Учора російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами С-300/С-400 та "Іскандер-М", а також дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 5 квітня.

Вночі проти 6 квітня російські війська завдали серії ударів по регіонах України, зокрема Харкову, Запоріжжю та Київській області. Російські окупанти дроном влучили в агропромислове підприємство у Херсонській області, внаслідок чого там спалахнула пожежа.

Цієї ночі російські війська завдали серії ударів безпілотниками по Харкову, внаслідок чого шестеро людей загинуло, 10 зазнало поранень.

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