Нічний удар по Харкову. Внаслідок російської атаки загинуло шестеро людей, є поранені

Вночі проти 6 квітня у Харкові "приліт" дронів-камікадзе припав по житловій забудові

Харків (Фото: Telegram)

Вночі проти 6 квітня російські війська завдали серії ударів безпілотниками по Харкову, внаслідок чого шестеро людей загинуло, 10 зазнало поранень. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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"Внаслідок нічного удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок маємо шість загиблих та 10 поранених", – заявив Терехов.

За словами мера міста, "приліт" дронів-камікадзе припав по житловій забудові. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше:

→ дев'ять багатоповерхівок;

→ три гуртожитки;

→ низку адміністративних будівель;

→ магазин;

→ АЗС;

→ СТО;

→ автомобілі.

"Цей удар по мирних жителях Харкова вкотре доводить, що Росія – держава-терорист", – наголосив він.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що окупанти здебільшого б'ють по Харкову з території Бєлгорода та області, ракети С-300 долітають до міста за 40 секунд.

В ніч проти 4 квітня країна-терорист РФ завдала по Харкову кількох хвиль ударів дронами-камікадзе Shahed – унаслідок атаки є загиблі та поранені, зафіксовано влучання по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектора.

5 квітня Росія завдала ударів КАБами по Харкову та Харківському району.

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