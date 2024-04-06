Нічний удар по Харкову. Внаслідок російської атаки загинуло шестеро людей, є поранені
Вночі проти 6 квітня російські війська завдали серії ударів безпілотниками по Харкову, внаслідок чого шестеро людей загинуло, 10 зазнало поранень. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Внаслідок нічного удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок маємо шість загиблих та 10 поранених", – заявив Терехов.
За словами мера міста, "приліт" дронів-камікадзе припав по житловій забудові. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше:
→ дев'ять багатоповерхівок;
→ три гуртожитки;
→ низку адміністративних будівель;
→ магазин;
→ АЗС;
→ СТО;
→ автомобілі.
"Цей удар по мирних жителях Харкова вкотре доводить, що Росія – держава-терорист", – наголосив він.
- Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що окупанти здебільшого б'ють по Харкову з території Бєлгорода та області, ракети С-300 долітають до міста за 40 секунд.
- В ніч проти 4 квітня країна-терорист РФ завдала по Харкову кількох хвиль ударів дронами-камікадзе Shahed – унаслідок атаки є загиблі та поранені, зафіксовано влучання по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектора.
- 5 квітня Росія завдала ударів КАБами по Харкову та Харківському району.
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