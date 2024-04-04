Вночі проти 4 квітня російська армія завдала по Харкову кількох хвиль ударів "шахедами". Внаслідок атаки є загиблі та поранені, зафіксовано влучання по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектора. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними Синєгубова, щонайменше 10 людей зазнали поранень унаслідок атаки окупантів на Харків, є загиблі – усі постраждалі отримують медичну допомогу.

Міський голова Ігор Терехов заявив, що внаслідок атаки на Харків російських дронів Shahed загинуло п'ятеро людей. Серед загиблих троє рятувальників, які загинули під час повторного удару окупантів по місту.

Синєгубов зазначив, що внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки та будинки приватного сектору.

Харків (Фото: Telegram)

Харків (Фото: Telegram)

Харків (Фото: Telegram)

У ніч проти 4 квітня у Харкові пролунали вибухи близько 01:01 під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожих ракетних ударів.

Згодом повідомлялося, що "шахеди" вдарили по приватних та багатоквартирних житлових будинках Харкова. На місці одного з прильотів почалася пожежа. Ще на одному – обвалилися плити житлового будинку.

Читайте також: Терехов: Найгірший сценарій для Харкова – постійні обстріли. Потрібна сучасна ППО