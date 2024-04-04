Россия ударила по Харькову "шахедами": есть погибшие и раненые, повреждены дома – видео
Ночью против 4 апреля российская армия нанесла по Харькову несколько волн ударов "шахедами". В результате атаки есть погибшие и раненые, зафиксированы попадания по жилищной гражданской застройке, повреждения жилой застройки частного сектора. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По данным Синегубова, по меньшей мере 10 человек получили ранения в результате атаки оккупантов на Харьков, есть погибшие – все пострадавшие получают медицинскую помощь.
Городской голова Игорь Терехов заявил, что в результате атаки на Харьков российских дронов Shahed погибли пять человек. Среди погибших трое спасателей, погибших при повторном ударе оккупантов по городу.
Синегубов отметил, что в результате атаки повреждены многоэтажки и дома частного сектора.
- В ночь на 4 апреля в Харькове прогремели взрывы около 01:01 во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы вражеских ракетных ударов.
- Впоследствии сообщалось, что "шахеды" ударили по частным и многоквартирным жилым домам Харькова. На месте одного из прилетов начался пожар. Еще на одном – обрушились плиты жилого дома.
Читайте также: Терехов: Худший сценарий для Харькова – постоянные обстрелы. Нужна современная ПВО