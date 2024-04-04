Ночью против 4 апреля российская армия нанесла по Харькову несколько волн ударов "шахедами". В результате атаки есть погибшие и раненые, зафиксированы попадания по жилищной гражданской застройке, повреждения жилой застройки частного сектора. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По данным Синегубова, по меньшей мере 10 человек получили ранения в результате атаки оккупантов на Харьков, есть погибшие – все пострадавшие получают медицинскую помощь.

Городской голова Игорь Терехов заявил, что в результате атаки на Харьков российских дронов Shahed погибли пять человек. Среди погибших трое спасателей, погибших при повторном ударе оккупантов по городу.

Синегубов отметил, что в результате атаки повреждены многоэтажки и дома частного сектора.

Харьков (Фото: Telegram)

Харьков (Фото: Telegram)

Харьков (Фото: Telegram)

В ночь на 4 апреля в Харькове прогремели взрывы около 01:01 во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Впоследствии сообщалось, что "шахеды" ударили по частным и многоквартирным жилым домам Харькова. На месте одного из прилетов начался пожар. Еще на одном – обрушились плиты жилого дома.

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