Терехов: Найгірший сценарій для Харкова – постійні обстріли. Потрібна сучасна ППО
Щоб захистити Харків від наступних ударів Росії по енергетиці, місту потрібні сучасні системи протиповітряної оборони. В інтерв'ю LIGA.net міський голова Ігор Терехов заявив, що загалом постійні обстріли з боку РФ – найгірший сценарій для Харкова.
"Насамперед ми потребуємо сучасних систем ППО, щоб унеможливити влучання ракет у зони енергетичних об'єктів. Над цим працюють президент і уряд", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи має Харків плани й варіанти, що робити, якщо Росія і далі битиме по енергетичній інфраструктурі.
Терехов вважає, що в цілому найгірший сценарій для Харкова – це постійні обстріли з боку Росії.
За його словами, для цього місто також потребує допомоги від західних союзників у вигляді систем ППО.
Водночас він вважає, що заяви російської пропаганди про сухопутний наступ на Харків - це інформаційна спецоперація ворога.
"Не варто підтримувати і розповсюджувати їхні меседжі", – заявив Терехов.
- 27 березня 2024 року після російського ракетного удару очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, росіяни вперше вгатили по місту керованим боєприпасом великого калібру — УМПБ Д-30СН. Він зазначав, що росіяни вирішили випробовувати свої модифіковані бомби на мешканцях житлової забудови. По дитячому майданчику, по школі та по лікарні.
- 28 березня російська армія знову вдарила новими керованими авіаційними бомбами УМПБ Д-30СН — цього разу по селищу Миколаївка на Донеччині.
- 29 березня ПС повідомили, що Україна може боротися з керованими авіабомбами, водночас ліквідація носія ефективніше вплине на подальше використання ворогом такої зброї.
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