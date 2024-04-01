Терехов: Найгірший сценарій для Харкова – постійні обстріли. Потрібна сучасна ППО

Мер Харкова заявив, що місту потрібно більше сучасних систем ППО, щоб Росія не змогла влучати в об'єкти енергетики

Ігор Терехов (Фото: Харківська міськрада)

Щоб захистити Харків від наступних ударів Росії по енергетиці, місту потрібні сучасні системи протиповітряної оборони. В інтерв'ю LIGA.net міський голова Ігор Терехов заявив, що загалом постійні обстріли з боку РФ – найгірший сценарій для Харкова.

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"Насамперед ми потребуємо сучасних систем ППО, щоб унеможливити влучання ракет у зони енергетичних об'єктів. Над цим працюють президент і уряд", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи має Харків плани й варіанти, що робити, якщо Росія і далі битиме по енергетичній інфраструктурі.

Терехов вважає, що в цілому найгірший сценарій для Харкова – це постійні обстріли з боку Росії.

За його словами, для цього місто також потребує допомоги від західних союзників у вигляді систем ППО.

Водночас він вважає, що заяви російської пропаганди про сухопутний наступ на Харків - це інформаційна спецоперація ворога.

"Не варто підтримувати і розповсюджувати їхні меседжі", – заявив Терехов.

27 березня 2024 року після російського ракетного удару очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, росіяни вперше вгатили по місту керованим боєприпасом великого калібру — УМПБ Д-30СН. Він зазначав, що росіяни вирішили випробовувати свої модифіковані бомби на мешканцях житлової забудови. По дитячому майданчику, по школі та по лікарні.

28 березня російська армія знову вдарила новими керованими авіаційними бомбами УМПБ Д-30СН — цього разу по селищу Миколаївка на Донеччині.

29 березня ПС повідомили, що Україна може боротися з керованими авіабомбами, водночас ліквідація носія ефективніше вплине на подальше використання ворогом такої зброї.

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