Росія знову вдарила новими авіабомбами УМПБ Д-30СН. Цього разу вбила жінку — відео
Російська армія знову вдарила новими керованими авіаційними бомбами УМПБ Д-30СН — цього разу по селищу Миколаївка на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
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За його словами, під масований удар потрапила житлова забудова у населеному пункті.
Ворог випустив чотири керовані авіаснаряди, загинула жінка 1958 року народження.
Він закликав мешканців області евакуюватися, щоб зберегти свої життя та близьких.
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ДОВІДКААвіаційна бомба УМПБ Д-30СН – це "швидше за аналог американської GLSDB". У компіляції між собою авіаційної бомби, якою є GLSDB – це GBU-39/B SDB, а також розгінний блок M26 від реактивного снаряда, який використовують реактивні системи залпового вогню M270 HIMARS та російські УМПБ Д-30СМ.
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