Росія знову вдарила новими авіабомбами УМПБ Д-30СН. Цього разу вбила жінку — відео

Наслідки удару по Миколаївці (Фото: скріншот з відео)

Російська армія знову вдарила новими керованими авіаційними бомбами УМПБ Д-30СН — цього разу по селищу Миколаївка на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, під масований удар потрапила житлова забудова у населеному пункті.

Ворог випустив чотири керовані авіаснаряди, загинула жінка 1958 року народження.

Він закликав мешканців області евакуюватися, щоб зберегти свої життя та близьких.

ОВА також показала кадри наслідків бомбардування УМПБ Д-30СН

ДОВІДКА Авіаційна бомба УМПБ Д-30СН – це "швидше за аналог американської GLSDB". У компіляції між собою авіаційної бомби, якою є GLSDB – це GBU-39/B SDB, а також розгінний блок M26 від реактивного снаряда, який використовують реактивні системи залпового вогню M270 HIMARS та російські УМПБ Д-30СМ. Авіаційна бомба УМПБ Д-30СН – це "швидше за аналог американської GLSDB". У компіляції між собою авіаційної бомби, якою є GLSDB – це GBU-39/B SDB, а також розгінний блок M26 від реактивного снаряда, який використовують реактивні системи залпового вогню M270 HIMARS та російські УМПБ Д-30СМ.

27 березня після російського ракетного удару голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що попередньо росіяни вперше били по місту керованим боєприпасом великого калібру – УМПБ Д-30СН. Він зазначив, що росіяни вирішили випробовувати свої модифіковані бомби на мешканцях житлової забудови. По дитячому майданчику, школі та лікарні.

Удар по Харкову бомбою УМПБ Д-30. Аналітик Коваленко розповів про російський аналог GLSDB.

Читайте також: "Це був експеримент". Якими ракетами РФ ударила по Києву та де шукати пускові установки