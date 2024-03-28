Россия снова ударила новыми авиабомбами УМПБ Д-30СН. На этот раз убила женщину — видео

Последствия удара по Николаевке (Фото: скриншот с видео)

Российская армия снова ударила новыми управляемыми авиационными бомбами УМПБ Д-30СН — на этот раз по поселку Николаевка в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, под массированный удар попала жилая застройка в населенном пункте.

Враг выпустил четыре управляемых авиаснаряда, погибла женщина 1958 года рождения.

Он призвал жителей области эвакуироваться, чтобы сохранить свои жизни и близких.

ОВА также показала кадры последствий бомбежки УМПБ Д-30СН

СПРАВКА Авиационная бомба УМПБ Д-30СН – это "скорее аналог американской GLSDB". В компиляции между собой авиационной бомбы, которой является GLSDB, – это GBU-39/B SDB, а также разгонный блок M26 от реактивного снаряда, который используют реактивные системы залпового огня M270 HIMARS и российские УМПБ Д-30СМ. Авиационная бомба УМПБ Д-30СН – это "скорее аналог американской GLSDB". В компиляции между собой авиационной бомбы, которой является GLSDB, – это GBU-39/B SDB, а также разгонный блок M26 от реактивного снаряда, который используют реактивные системы залпового огня M270 HIMARS и российские УМПБ Д-30СМ.

27 марта после российского ракетного удара глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые били по городу управляемым боеприпасом большого калибра — УМПБ Д-30СН. Он отметил, что россияне решили испытывать свои модифицированные бомбы на жильцах жилой застройки. По детской площадке, школе и больнице.

Удар по Харькову бомбой УМПБ Д-30. Аналитик Коваленко рассказал о российском аналоге GLSDB.

Читайте также: "Это был эксперимент". Какими ракетами РФ ударила по Киеву и где искать пусковые установки