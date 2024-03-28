Россия снова ударила новыми авиабомбами УМПБ Д-30СН. На этот раз убила женщину — видео
Российская армия снова ударила новыми управляемыми авиационными бомбами УМПБ Д-30СН — на этот раз по поселку Николаевка в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
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По его словам, под массированный удар попала жилая застройка в населенном пункте.
Враг выпустил четыре управляемых авиаснаряда, погибла женщина 1958 года рождения.
Он призвал жителей области эвакуироваться, чтобы сохранить свои жизни и близких.
ОВА также показала кадры последствий бомбежки УМПБ Д-30СН
СПРАВКААвиационная бомба УМПБ Д-30СН – это "скорее аналог американской GLSDB". В компиляции между собой авиационной бомбы, которой является GLSDB, – это GBU-39/B SDB, а также разгонный блок M26 от реактивного снаряда, который используют реактивные системы залпового огня M270 HIMARS и российские УМПБ Д-30СМ.
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- 27 марта после российского ракетного удара глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые били по городу управляемым боеприпасом большого калибра — УМПБ Д-30СН. Он отметил, что россияне решили испытывать свои модифицированные бомбы на жильцах жилой застройки. По детской площадке, школе и больнице.
- Удар по Харькову бомбой УМПБ Д-30. Аналитик Коваленко рассказал о российском аналоге GLSDB.
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