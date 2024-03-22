РФ ударила Х-101, Искандерами, Кинжалами, Х-22, С-300, Х-59 и "шахедами". Сбито 92 из 151

Николай Олещук (Фото: ВСУ)

Российская армия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами разных типов, а также десятками дронов-камикадзе Shahed-136 утром 22 марта. Всего было выпущено 151 средство воздушного нападения. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

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По его словам, россияне запустили 63 "шахеда" из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Из Белгородской и Курской областей, а также временно оккупированного Крыма летели 12 баллистических ракет "Искандер-М" и 22 зенитные ракеты С-300.

В Каспийском море 13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, пять крылатых ракет Х-55 запустили пять дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из Ростовской области.

Девять истребителей МиГ-31К выпустили семь аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Тамбовской области. Кроме этого, истребители Су-30 или Су-34 запустили две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Боевую работу вели зенитчики, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 92 цели — 55 беспилотников, 35 ракет Х-101/Х-555 и две ракеты Х-59.

Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.

Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.

Оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие. В Стрыйском районе беспилотник попал в энергетический объект.

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