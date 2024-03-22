Россия запустила крылатые ракеты по Украине: десятки взрывов в Харькове и Запорожье

Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ, после чего начались пуски ракет

Крылатая ракета (Иллюстративное фото - Воздушное командование Центр)

Россия запустила крылатые ракеты по Украине, из-за чего в ряде областей прогремели взрывы. Тревога объявлена по всей Украине. На момент публикации новости ракетная атака РФ продолжается.

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В 04:10 прогремели взрывы в Запорожье, было предупреждение об угрозе баллистики.

В 04:34 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город под обстрелом.

Позже Терехов отметил, что было около 15 взрывов, в результате чего в городе проблемы со светом – враг бьет по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых прилетов. Из-за обесточивания насосных подстанций в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением.

В 04:46 Воздушные силы сообщили, что зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ.

В 05:14 Терехов написал, что оккупанты продолжают обстреливать Харьков. Одновременно с этим около десятка мощных взрывов прогремело и в Запорожье, сообщил журналист LIGA.net в городе.

В 05:21 глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что оккупанты нанесли восемь ракетных ударов по Запорожью.

Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома. Информация о пострадавших уточняется.

Одновременно с этим ракетная атака все еще продолжается. В ВСУ предупредили об аэробалистической ракете Х-47М2 "Кинжал" в направлении Днепра, о крылатой ракете в Черкасской области в направлении Умани, крылатых ракетах на границе Черниговской и Полтавской областей – на Киев.

В 05:19 зафиксирован взлет еще двух МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

В 05:35 в ВСУ сообщили, что крылатые ракеты в центральной части Винницкой области, курс западный. Также крылатые ракеты из Сумской области двигаются в направлении Киевской области. В Сумах прогремели взрывы, сообщило Суспильне.

В 05:41 зафиксировано, что крылатые ракеты из Винницкой области зашли в Хмельницкую область.

В 05:46 зафиксирован взлет еще двух МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Предыдущие МиГ-31К совершили посадку, сообщили в ВСУ.

Известно о крылатых ракетах в Тернопольской области, которые держат курс на Ивано-Франковщину, а также об аээробалистической раке Х-47М2 "Кинжал", летящей на Черкассы.

В 05:57 в ВСУ предупредили о движении крылатых ракет на Львовскую область.

В 06.01 прогремела еще серия мощных взрывов в Запорожье, сообщил журналист LIGA.net.

Утром 21 марта россияне обстреляли Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Есть падение обломков в нескольких районах, горят автомобили.

В результате ракетной атаки на Киев сгорел склад крупнейшего онлайн-ретейлера Украины Rozetka.

Также пострадал ряд предприятий пищевой промышленности, обеспечивающих продовольственную безопасность столицы.

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