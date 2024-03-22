Росія запустила крилаті ракети по Україні: десятки вибухів у Харкові та Запоріжжі

Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ, після чого почалися пуски ракет

Крилата ракета (Ілюстративне фото - Повітряне командування Центр)

Росія запустила крилаті ракети по Україні, через що у низці областей прогриміли вибухи. Тривогу оголошено по всій Україні. На момент публікації новини ракетна атака РФ продовжується.

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О 04:10 прогриміли вибухи у Запоріжжі, було попередження про загрозу балістики.

О 04:34 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто під обстрілом.

Пізніше Терехов зазначив, що було близько 15 вибухів, в результаті чого у місті проблеми зі світлом – ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких "прильотів". Через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням.

О 04:46 Повітряні сили повідомили, що зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ.

О 05:14 Терехов написав, що окупанти продовжують обстрілювати Харків. Одночасно із цим близько десятка потужних вибухів прогриміло і в Запоріжжі, повідомив журналіст LIGA.net у місті.

О 05:21 глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що окупанти завдали вісім ракетних ударів по Запоріжжю.

Уражено обʼєкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Водночас ракетна атака все ще триває. У ЗСУ попередили про аеробалістичну ракета Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Дніпра, про крилату ракету на Черкащині у напрямку Умані, крилаті ракети на межі Чернігівської та Полтавської областей – на Київ.

О 05:19 зафіксовано зліт ще двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

О 05:35 у ЗСУ повідомили, що крилаті ракети у центральній частині Вінницької області, курс західний. Також крилаті ракети з Сумської області рухаються у напрямку Київщини. У Сумах прогриміли вибухи, повідомило Суспільне.

О 05:41 зафіксовано, що крилаті ракети з Вінниччини зайшли у Хмельницьку область.

О 05:46 зафіксовано зліт ще двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Попередні МіГ-31К здійснили посадку, повідомили у ЗСУ.

Відомо про крилаті ракети в Тернопільській області, які тримають курс на Івано-Франківщину, а також про аееробалістичну ракеу Х-47М2 "Кинджал", що летить на Черкаси.

О 05:57 у ЗСУ попередили про рух крилатих ракет на Львівщину.

О 06:01 прогриміла ще серія потужних вибухів у Запоріжжі, повідомив журналіст LIGA.net.

О 06:13 секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що, за попередніми даними, зруйновано два будинки приватного сектору. Ще сім будинків пошкоджено, є постраждалі.

Зранку 21 березня росіяни обстріляли Київ крилатими та балістичними ракетами. Є падіння уламків у кількох районах, горять автомобілі.

Унаслідок ракетної атаки на Київ згорів склад найбільшого онлайн-ритейлера України Rozetka.

Також постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують харчову безпеку столиці.

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