У ніч проти 21 березня неподалік від Києва мобільна група знищила з кулемета російську крилату ракету. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

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За його словами, українські військові вогнем з кулемета Browning M2 знищили крилату ракету окупантів на підльоті до столиці.

Павлюк зазначив, що на рахунку цього підрозділу це вже не перша збита російська ракета.

У ніч проти 21 березня Росія масовано атакувала Київ ракетами з літаків стратегічної авіації. Росіяни запустили по столиці 31 крилату і балістичну ракету, протиповітряна оборона збила всі повітряні цілі.

З'явилися фото наслідків масованого ракетного удару росіян по Києву. В області через ракетну атаку РФ є поранені та руйнування.

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