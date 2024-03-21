Президент Володимир Зеленський заявив, що під час нової російської ракетної атаки на Київ вдалося збити аеробалістичну ракету, та закликав надати Україні провідні системи протиповітряної оборони, як-от Patriot.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Нова російська ракетна атака проти Києва. Понад 30 ракет збито, зокрема аеробалістичну. Постраждали люди. Усім надається необхідна допомога. Щодня, щоночі такий терор. Світова єдність здатна його зупиняти, коли допомагає нам системами ППО. Немає в російських терористів таких ракет, які могли б оминути захист Patriot та інших провідних світових систем", – сказав він.

Президент зазначив, що зараз цей захист потрібен в Україні "від Києва до Харкова, від Сум до Херсона".

За словами Зеленського, отримати таку допомогу "цілком можливо", якщо у партнерів України буде достатньо політичної волі.

Читайте також: Через ракетну атаку РФ по Україні авіація Польщі та союзників підіймалася в небо на три години

"Ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні. Нам потрібна підтримка партнерів. І я вдячний усім у світі, хто дійсно допомагає", – підсумував він.

Президент не уточнив, яку саме аеробалістичну ракету збили захисники. Але раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що військові могли знищити дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" або дві балістичні "Іскандер-М". Ймовірно, президент каже саме про знищення "Кинджалу". ЗСУ не вперше вдається збивати ці російські ракети – на початку січня захисники знищили усі 10 таких ракет з системи Patriot.

ДОВІДКА. "Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.

Вранці 21 березня Росія масовано атакувала Київ ракетами. Внаслідок атаки в Києві є руйнування та постраждалі.

З'явилися фото наслідків масованого ракетного удару росіян по Києву.

Також у Київській області через атаку РФ є поранені та руйнування.

Читайте також: Київ. Росія вдарила "Кинджалами" та ракетами Х-101 з Ту-95МС: руйнування, пожежі та поранені