Росія запустила по Києву 31 ракету. ППО збила всі цілі — 29 Х-101 і два "Кинджали"/"Іскандери"

У результаті бойової роботи протиповітряної оборони всі ракети були збиті в Києві та області

Винищувач МіГ-31К (Фото: ресурс окупантів)

Вранці 21 березня російська армія запустила по Києву 31 крилату і балістичну ракету. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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За його словами, ворог випустив дві балістичні або аеробалістичні ракети "Іскандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинджал".

Також 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 із районів Волгодонська та Енгельса.

Ракети заходили на столицю із північного напрямку.

Працювали зенітники, які збили всі цілі.

Внаслідок атаки в Києві є руйнування та постраждалі.

У Харкові під час повітряної тривоги вдень 20 березня було чути вибух, пізніше мер повідомив про "дуже велику" пожежу.

Як з'ясувалося, росіяни вдарили по типографії та цеху з виробництва меблів та лакофарбової продукції. Пошкоджено восьмиповерхівку.

Станом на вечір було відомо про п'ятьох загиблих і таку ж кількість людей, які зникли безвісти. Ще дев'ятеро людей отримали поранення.

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