Росія запустила по Києву 31 ракету. ППО збила всі цілі — 29 Х-101 і два "Кинджали"/"Іскандери"
Вранці 21 березня російська армія запустила по Києву 31 крилату і балістичну ракету. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
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За його словами, ворог випустив дві балістичні або аеробалістичні ракети "Іскандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинджал".
Також 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 із районів Волгодонська та Енгельса.
Ракети заходили на столицю із північного напрямку.
Працювали зенітники, які збили всі цілі.
Внаслідок атаки в Києві є руйнування та постраждалі.
- У Харкові під час повітряної тривоги вдень 20 березня було чути вибух, пізніше мер повідомив про "дуже велику" пожежу.
- Як з'ясувалося, росіяни вдарили по типографії та цеху з виробництва меблів та лакофарбової продукції. Пошкоджено восьмиповерхівку.
- Станом на вечір було відомо про п'ятьох загиблих і таку ж кількість людей, які зникли безвісти. Ще дев'ятеро людей отримали поранення.
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