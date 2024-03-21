Россия запустила по Киеву 31 ракету. ПВО сбила цели — 29 Х-101 и два "Кинжала"/"Искандера"

В результате боевой работы противовоздушной обороны все ракеты были сбиты в Киеве и области

Истребитель МиГ-31К (Фото: ресурс оккупантов)

Утром 21 марта российская армия запустила по Киеву 31 крылатую и баллистическую ракету. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

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По его словам, враг выпустил две баллистические или аэробаллистические ракеты "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал".

Также 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 из районов Волгодонска и Энгельса.

Ракеты заходили на столицу с северного направления.

Работали зенитчики, которые сбили все цели.

В результате атаки в Киеве есть разрушения и пострадавшие.

В Харькове во время воздушной тревоги днем 20 марта был слышен взрыв, позже мэр сообщил об "очень большом" пожаре.

Как выяснилось, россияне ударили по типографии и цеху по производству мебели и лакокрасочной продукции. Повреждена восьмиэтажка.

По состоянию на вечер было известно о пяти погибших и таком же количестве пропавших без вести людей. Еще девять человек получили ранения.

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