Киев. Россия ударила "Кинжалами" и ракетами Х-101 с Ту-95МС, разрушения, пожары и раненые

Киев. Россия ударила "Кинжалами" и ракетами Х-101 с Ту-95МС, разрушения, пожары и раненыедополнено
Россияне обстреляли Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Есть падение обломков в нескольких районах, горят автомобили.
Около 01:00 ночи Воздушные силы сообщили о взлете девяти бортов стратегических бомбардировщиковТу-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область, Россия). В 03:00 они совершили маневр в районе пусковых рубежей.
Ближе к 05:00 утра в Киеве раздались взрывы, работала противовоздушная оборона, сообщает корреспондент LIGA.net в городе.
Кроме крылатых, были зафиксированы пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
Военная администрация сообщила, что в Святошинском районе обломки повредили здание детского сада и жилой дом.
В Шевченковском районе повреждена многоэтажка, загорелась квартира. Жителей эвакуируют, заявил городской голова Виталий Кличко. По другому адресу возгорание автомобиля.
В Подольском районе обломки упали на нежилую застройку и на крышу дома. Все службы работают на местах.
Ранены ребенок и мужчина.
ОБНОВЛЕНО в 06:26. Кличко написал, что количество пострадавших увеличилось до 10.
- В Харькове во время воздушной тревоги днем 20 марта был слышен взрыв, позже мэр сообщил об "очень большом" пожаре.
- Как выяснилось, россияне ударили по типографии и цеху по производству мебели и лакокрасочной продукции. Повреждена восьмиэтажка.
- По состоянию на вечер было известно о пяти погибших и таком же количестве пропавших без вести людей. Еще девять человек получили ранения.
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